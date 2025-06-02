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Американке Эштон-Чирилло заочно вынесли 20-летний приговор за фейки о ВС РФ

Заочный приговор в виде 20 лет тюремного заключения вынесен американке Саре Эштон-Чирилло, сообщает «Царьград» .

Она воевала на украинской стороне и занималась распространением фейковой информации относительно действий российской армии, отметили в Генпрокуратуре.

Ранее CBS рассказала, что Украина сама смогла собрать всю необходимую информацию для проведения атаки на аэродромы РФ и США не передавали ВСУ разведданные.

Между тем в Соединенных Штатах прокомментировали нападение на российские аэродромы, отметив, что оно не сможет нанести никакого ущерба из-за тотального превосходства Москвы над Киевом.