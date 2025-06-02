CBS: США не передавали ВСУ разведданные для атаки на аэродромы РФ
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Корреспондент телекомпании CBS Дженнифер Джейкобс рассказала, что Украина сама смогла собрать всю информацию для проведения атаки на аэродромы РФ, сообщает «Царьград».
«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с (президентом Украины Владимиром — ред.) Зеленским и его командой для операции „Паутина“», — написала она в соцсети X.
1 июня ВСУ напали FPV-дронами, они нанесли удар по аэродромам со стратегической авиацией. Целью были объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. За теракт взял ответственность Зеленский.
Позднее Минобороны России сообщило о задержании участников атак на российские аэродромы.