CBS: США не передавали ВСУ разведданные для атаки на аэродромы РФ

Корреспондент телекомпании CBS Дженнифер Джейкобс рассказала, что Украина сама смогла собрать всю информацию для проведения атаки на аэродромы РФ, сообщает «Царьград» .

«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с (президентом Украины Владимиром — ред.) Зеленским и его командой для операции „Паутина“», — написала она в соцсети X.

1 июня ВСУ напали FPV-дронами, они нанесли удар по аэродромам со стратегической авиацией. Целью были объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. За теракт взял ответственность Зеленский.

Позднее Минобороны России сообщило о задержании участников атак на российские аэродромы.