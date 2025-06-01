сегодня в 23:58

Зеленский взял ответственность за теракт против аэродромов России

Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов, сообщает РИА Новости .

По его словам, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.

«Готовили операцию более полутора лет», — отметил он.

Зеленский также добавил, что для этой цели было задействовал 117 дронов.

Представители киевского режима 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В трех российских регионах военные успешно отразили беспилотные атаки со стороны ВСУ. Речь идет об Ивановской, Рязанской и Амурской областях.