Зеленский взял ответственность за теракт против аэродромов России
Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов, сообщает РИА Новости.
По его словам, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.
«Готовили операцию более полутора лет», — отметил он.
Зеленский также добавил, что для этой цели было задействовал 117 дронов.
Представители киевского режима 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В трех российских регионах военные успешно отразили беспилотные атаки со стороны ВСУ. Речь идет об Ивановской, Рязанской и Амурской областях.