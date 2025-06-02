В США прокомментировали атаку по российским аэродромам

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская атака по аэродромам России никак не сможет нанести никакого ущерба РФ из-за тотального превосходства Москвы над Киевом по всем параметрам, сообщает РИА Новости .

По его словам, Киев совершил эту безрассудную атаку ради того, чтобы сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле.

«Зачем это делать за день по переговоров? Это какой-то психоз или просто отрыв от реальности?» — задался он вопросом.

Представители киевского режима 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В трех российских регионах военные успешно отразили беспилотные атаки со стороны ВСУ. Речь идет об Ивановской, Рязанской и Амурской областях.