Алехин хочет подать в суд на СМИ, обвинившими его в отмывании денег на помощи бойцам СВО

Военный блогер Роман Алехин готов судиться со средствами массовой информации и коллегами-блогерами, которые обвинили его в отмывании денег на помощи российской армии, сообщает Mash .

Мужчина связался со своими юристами и поручил им разобраться в этом деле. Специалисты должны будут нотариально заверить все появившиеся в СМИ сообщения о военблогере, проанализировать их и подготовить претензии.

Так, Алехин будет подавать иск к тем, кто делал публикации с обвинениями без учета мнения второй стороны и кто публиковал, по его мнению, смонтированное видео. Он хочет, чтобы указанные в претензиях лица получили уголовное наказание.

Кроме того, военблогер назвал себя участником боевых действий и сообщил о наличии приказов по зачислению его в ряды ВС РФ. Поэтому он считает, что СМИ должны ответить также за дискредитацию российской армии.

В скором времени он передаст подготовленные юристами бумаги в суд. Военблогер отметил, что ждет извинений — в таком случае он будет готов отозвать претензии. Между тем полиция в Курской области начала проверку против Алехина.

Ранее военблогера и экс-советника губернатора Курской области Алехина заподозрили в отмывании денег на помощи армии России. Это произошло после того, как в Сети появилась запись со скрытой камеры, на которой похожий на известного волонтера человек беседует с другим мужчиной и обсуждает, как отмыть 200 000 000 рублей через благотворительный фонд.