Аксенов: Крым готов к отражению атак украинских диверсантов

По его словам, в Крыму регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, отрабатывается взаимодействие между подразделениями с военными и другими силовыми структурами.

«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий…», отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии возможности какого-либо компромисса в отношении размещения иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины, указав на недружелюбные намерения западных стран. Потенциальная отправка войск Великобританией и Францией вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.