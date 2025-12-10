Аэропорт Внуково временно закрыли

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в личном Telegram-канале .

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Несколько часов назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

Беспилотники сбивали на подлете к Москве и накануне, 9 декабря. Тогда же временные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево.

