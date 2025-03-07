Аэропорт Саратова перестал принимать рейсы
В аэропорту Саратова ввели план «Ковер» из-за угрозы безопасности
В аэропорту Саратова «Гагарин» ввели план «Ковер», рейсы не принимаются, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт временно не выпускает и не принимает рейсы, ссылаясь на обязательные ограничения при угрозе безопасности пассажирам.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», - говорится в сообщении регулятора.
Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Волгограда.
Об угрозе ракетных атак или атак БПЛА информации нет.
По данным Минобороны за полтора часа было сбито 43 дрона над регионами России.