Аэропорт Саратова перестал принимать рейсы

сегодня в 23:17

В аэропорту Саратова «Гагарин» ввели план «Ковер», рейсы не принимаются, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт временно не выпускает и не принимает рейсы, ссылаясь на обязательные ограничения при угрозе безопасности пассажирам.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», - говорится в сообщении регулятора.

Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Волгограда.

Об угрозе ракетных атак или атак БПЛА информации нет.

По данным Минобороны за полтора часа было сбито 43 дрона над регионами России.