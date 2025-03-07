Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда

сегодня в 22:32

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

Власти региона не сообщали об угрозе воздушной атаки, при которой обычно вводится режим ограничения авиасообщения.

Информации о работе ПВО в Волгоградской области или близлежащих регионах также нет.