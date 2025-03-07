Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда
План «Ковер» введен в аэропорту Волгограда
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу из-за угрозы безопасности, сообщил официальный представитель Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сказано в Telegram-канале представителя ведомства.
Власти региона не сообщали об угрозе воздушной атаки, при которой обычно вводится режим ограничения авиасообщения.
Информации о работе ПВО в Волгоградской области или близлежащих регионах также нет.