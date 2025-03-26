9 украинских БПЛА уничтожили над Россией прошедшей ночью

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В течение ночи над Россией активно работала система ПВО. Было уничтожено 9 вражеских беспилотников над областями страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

5 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и еще 2 — над акваторией Черного моря.

О громких взрывах и работе системы ПВО сообщали жители Белгорода. Первые громкие звуки взрыва в небе над районом Харгора раздались около 00:15. На юго-западе были слышны звуки, характерные для пролета беспилотников. Они летели на низкой высоте.

Накануне украинские БПЛА ударили по четырем населенным пунктам Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о прилете дрона по храму.