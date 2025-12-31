сегодня в 09:17

86 украинских БПЛА ликвидировали в небе над Россией за минувшую ночь

Минувшей ночью над четырьмя регионами страны и Черным морем сбили 86 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили с 23 часов 30 декабря до 8 часов 31 декабря дежурными средствами ПВО.

56 БПЛА уничтожили над Черным морем, девять — над Брянской областью, по восемь — над Липецкой областью и Крымом, пять — над Краснодарским краем.

Ранее в результате атаки беспилотников на Туапсе пострадали два человека, также повреждены пять домов, причал в порту.

