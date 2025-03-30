6 вражеских беспилотников уничтожили в небе над Россией

Шесть украинских беспилотников уничтожили в небе над Россией прошедшей ночью. ПВО Вооруженных сил РФ продолжает работу, сообщает пресс-служба Минобороны.

Два БПЛА сбили над территорией Брянской области, три — над Белгородской и один над Саратовской областями.

Накануне губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что киевский режим за сутки нанес 66 ударов по региону. Некоторые дроны удалось сбить.

До этого украинские военные попытались нанести удары по Саратовской области с помощью БПЛА «Лютый». Такие беспилотники могут атаковать объекты на расстоянии до 1 тыс. км от места запуска и переносить до 50 кг взрывчатых веществ.