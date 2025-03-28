ВСУ ударили по Саратовской области с помощью БПЛА «Лютый»

Украинские военные попытались нанести удары по Саратовской области с помощью БПЛА «Лютый». Такие беспилотники могут атаковать объекты на расстоянии до 1 тыс. километров от места запуска и переносить до 50 килограмм взрывчатых веществ, сообщает Mash.