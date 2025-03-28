ВСУ ударили по Саратовской области с помощью БПЛА «Лютый»
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Украинские военные попытались нанести удары по Саратовской области с помощью БПЛА «Лютый». Такие беспилотники могут атаковать объекты на расстоянии до 1 тыс. километров от места запуска и переносить до 50 килограмм взрывчатых веществ, сообщает Mash.
Ночью жители Саратовской области услышали около 10 взрывов в небе.
Громкие звуки были слышны с 01:00 до 06:00. Российские средства ПВО смогли уничтожить украинские беспилотники. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее система ПВО РФ отбила воздушный удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Энгельсе Саратовской области.