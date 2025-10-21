50 кг заряда: какими беспилотниками ВСУ атаковали ростовский Батайск

В ночь с 20 на 21 октября украинская армия атаковала беспилотниками ростовский Батайск. Это оказались дроны типа FP-1 с кумулятивными зарядами минимум 50 кг и поражающими элементами в виде металлических шариков, сообщает SHOT .

По предварительным данным, атака могла вестись с аэродрома в Кривом Роге. Тип БПЛА установили по обломкам. Такие дроны стоят примерно по 55 тысяч долларов каждый (около 4,5 млн рублей).

Размах крыла FP-1 составляет 2,5 м, масса боевой части — от 60 до 120 кг, дальность полета — 1600 км. БПЛА развивает максимальную скорость в 250 км/ч.

Боевая часть состоит из кумулятивных зарядов. Это ОФБ-60-ЯУ — осколочно-фугасный снаряд. Украинская армия начиняет его поражающими элементами в виде 4-мм металлических шариков.

Во время атаки на Батайск были поражены гражданские объекты, в том числе жилой многоэтажный дом. Несущие конструкции не пострадали, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои квартиры. Обошлось без пострадавших.

