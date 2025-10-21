Жители дома в Батайске вернулись в свои квартиры после атаки БПЛА Спецоперация сегодня в 02:41

После завершения обследования взрывотехниками многоквартирного дома на Западном шоссе в Батайске жителям разрешили вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Специалисты установили, что несущие конструкции здания не пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. На улице Октябрьской саперные работы продолжаются — помимо ранее известных повреждений торговых павильонов и автомобилей, разрушения получило здание частного медицинского центра. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий атаки.