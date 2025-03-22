47 украинских беспилотников перехватили над Россией ночью

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

12 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, 11 — над Белгородской областью, семь — над Черным морем, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Астраханской областью, по одному — над Брянской, Курской, Самарской областями и Азовским морем.

Ранее в результате атаки беспилотника противника по машине в Белгородской области погиб боец подразделения «Орлан».