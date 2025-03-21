В Белгородской области погиб боец подразделения «Орлан» из-за дрона ВСУ

В результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Белгородской области погиб боец подразделения «Орлан», сообщил в Telegram-канале Вячеслав Гладков.

От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Еще четыре человека пострадали. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль силовиков в Белгороде. В результате погиб сотрудник Росгвардии.