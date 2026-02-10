сегодня в 18:17

44 беспилотника ВСУ сбили в небе над Россией за 2 часа

В период с 14:00 до 16:00 средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа в небе над Россией. 19 из них — над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

12 беспилотников уничтожили над Крымом, 6 БПЛА — над Белгородской областью, 5 — над Курской областью. По одному дрону сбили над Брянской областью и над акваторией Черного моря.

Прошлой ночью над тремя российскими регионами сбили 6 дронов противника самолетного типа. БПЛА перехватили с 23 часов 9 февраля до 7 часов 10 февраля дежурными средствами ПВО.

Ранее посол по особым поручениям МИД страны по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские власти стянули в Киев свои военные производства, склады и координационные центры, по ним российские военные и наносят удары.

