ПВО ликвидировала 6 украинских беспилотников над Россией ночью

сегодня в 08:42

Прошлой ночью над тремя российскими регионами сбили шесть дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

БПЛА перехватили с 23 часов 9 февраля до 7 часов 10 февраля дежурными средствами ПВО.

Три аппарата ликвидировали над Белгородской областью, два — над Астраханской областью, один — над Курской областью.

В ночь на 9 февраля над страной уничтожили 69 БПЛА ВСУ самолетного типа.

