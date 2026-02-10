сегодня в 07:40

Посол Мирошник: ВСУ стянули в Киев военные производства, которые атакуют ВС РФ

Украинские власти стянули в Киев свои военные производства, склады и координационные центры, по ним российские военные и наносят удары, сообщил посол по особым поручениям МИД страны по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что указанные объекты противника являются абсолютно легальными военными целями для ВС РФ.

«Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население», — сказал Мирошник в интервью РИА Новости.

По его словам, со стороны ВСУ происходит все наоборот — украинцы создают невыносимые условия для жизни мирных граждан РФ. Задача противника — влиять на внутреннюю повестку и напугать россиян.

