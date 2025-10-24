23 автомобиля повреждены при атаке украинского дрона на ЖК в Красногорске

При атаке на ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске повреждения получили 23 автомобиля, разрушены 3 квартиры. Из-за ударной волны посыпались стекла, двор засыпало осколками, сообщает Mash .

Ранения получили 5 человек, среди них мать и ее 8-летний сын. У ребенка осколочные ранения и вывих колена. Черепно-мозговые травмы получили мужчина и женщина. Один из жильцов получил ссадины и ушибы, он отказался от госпитализации.

Взрыв произошел около 5 часов утра. Жительница соседнего подъезда дома, поврежденного при атаке, рассказала, что ее разбудил громкий хлопок. Она отметила, что после хлопка семья успокоилась и уснула. Уже утром женщина увидела последствия атаки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

