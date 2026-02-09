19-летний геймер сменил компьютерные игры на реальные боевые задачи

19-летний боец, известный под позывным Тэк, поделился с военным корреспондентом RT Филиппом Прокудиным историей своего пути от виртуальных баталий к реальным боевым задачам. Он стал одним из наиболее результативных пилотов БПЛА в составе группировки «Юг».

Молодой человек, кандидат в мастера спорта, принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции в возрасте 18 лет в качестве добровольца.

«Взял билет из родительского дома — все, уехал (в зону СВО — ред.). Отец не понимал там, еще первые два дня думал — шутка, а мама сразу все поняла», — поделился Тэк.

Боец отметил, что его опыт в компьютерных играх помог ему в освоении военного дела и навыков управления беспилотниками. Теперь вместо участия в виртуальных сражениях он выполняет сложные боевые задачи на передовой. При этом Тэк особо подчеркнул важность отличать игры и реальные боевые действия.

«Я считаю, что людям, которые не отличают игру от реальной жизни, здесь ловить нечего, потому что к каждой работе нужно подходить ответственно и с дисциплиной. Это, к сожалению, реальная жизнь», — отметил военнослужащий.

К своим 19 годам юноша завоевал авторитет как один из самых успешных операторов беспилотников в своем подразделении.

