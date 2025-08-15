сегодня в 14:53

11 дронов ВСУ уничтожили над Белгородской областью с 11 до 14 часов

Дроны ВСУ не прекращают попыток атаковать Белгородскую область 15 августа. В период с 11:00 до 14:00 в небе над регионом было сбито еще 11 БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны, пытавшиеся атаковать Белгородскую область, были самолетного типа. Их сбили дежурные средства ПВО.

Между тем утром над регионом также были сбиты БПЛА. Было уничтожено семь дронов в период с 08:00 до 11:00.

Накануне украинские беспилотники ударили по центру Белгорода. Пострадали три человека, одному жителю оторвало ногу.

Также в результате удара дрона по селу Пристень Валуйского округа погиб мужчина.