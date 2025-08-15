ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников над регионами РФ с 8 до 11 часов

С 08:00 до 11:00 дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа в небе над страной, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над территорией Белгородской области сбито семь БПЛА, над Республикой Крым — шесть, а также один сбили над акваторией Черного моря.

Ночью в небе над Россией уничтожили 53 вражеских беспилотника самолетного типа. Киевский режим продолжает атаковать территорию страны.

Ранее в Сети появилось видео прилета беспилотника ВСУ по зданию в Белгороде. В этот момент рядом проходили люди. По предварительным данным, атакованный объект — «Белгород-Арена».