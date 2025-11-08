Злоумышленники скинули с БПЛА краску на торгпредство РФ в Швеции

Неизвестные совершили атаку Торгового представительства РФ в Швеции с применением краски. Инцидент произошел 8 ноября, сообщает пресс-служба посольства России в стране.

Атаку совершили рано утром. Неизвестные использовали беспилотник.

С мая 2024 года таких случаев уже было более 20. На опубликованном фото видно, что краска красного цвета разлита на улице.

5 июля на Торговое представительство РФ в Швеции тоже сбросили краску с беспилотника. Аналогичный инцидент произошел в ночь на 17 июня.

