Злоумышленники скинули с БПЛА краску на торгпредство РФ в Швеции
Фото - © Sergey Rusanov / Фотобанк Лори
Неизвестные совершили атаку Торгового представительства РФ в Швеции с применением краски. Инцидент произошел 8 ноября, сообщает пресс-служба посольства России в стране.
Атаку совершили рано утром. Неизвестные использовали беспилотник.
С мая 2024 года таких случаев уже было более 20. На опубликованном фото видно, что краска красного цвета разлита на улице.
5 июля на Торговое представительство РФ в Швеции тоже сбросили краску с беспилотника. Аналогичный инцидент произошел в ночь на 17 июня.
