Жуткие кадры: акробат разбился при падении с каната в ростовском цирке

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В Ростове-на-Дону акробат погиб при падении с каната

В Ростове-на-Дону умер цирковой артист, который упал с каната во время выступления. Кадры падения акробата появились в Сети, сообщает 360.ru .

В Следственном комитете заявили, что после падения циркача доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.

По факту гибели акробата возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Москве 76-летняя женщина уснула с работающим вентилятором и умерла из-за его поломки. Пенсионерка заснула и не заметила, как устройство загорелось.

