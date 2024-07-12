В Москве 76-летняя женщина погибла из-за работающего вентилятора

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В Москве женщина уснула с работающим вентилятором и умерла из-за его поломки

На улице Скульптора Мухиной в Москве в одной из квартир из-за пожара погибла 76-летняя женщина, которая легла спать с включенным вентилятором, после чего он воспламенился, сообщает Telegram-канал SHOT .

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за поломки вентилятора. Работающая техника загорелась, затем пламя распространилось по жилью.

Известно, что погибшая была в квартире не одна, а с 66-летним мужем. Его спасателям удалось вывести из квартиры живым и передать медикам.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее в Москве на крыше многоэтажного дома произошел пожар. В результате происшествия пострадал один человек.