Журналисты из Австралии и Румынии незаконно проникли в курское приграничье

сегодня в 10:27

ФСБ завела дела на 3 иностранных журналистов, проникших в Курскую область

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении представителей австралийских и румынских СМИ, которые незаконно приехали в Курскую область, сообщает РИА Новости .

Российскую госграницу незаконно пересекли работающие корреспондентами австралийского телеканала АВС граждане Соединенных Штатов Флетчер Янг и Кэтрин Дисс. Незаконно в курское приграничье также приехал гражданин Румынии, журналист румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирч.

В отношении всех нарушителей границы завели уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее МВД объявило в розыск иностранных журналистов Deutsche Welle*, RAI, CNN и «1+1», незаконно проникших в Курскую область.

Всего, по данным ФСБ, с 17 августа уголовные дела за рассматриваемые противоправные деяния возбудили в отношении 12 зарубежных журналистов.

*СМИ внесено в реестр иноагентов на территории РФ.