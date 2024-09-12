МВД объявило в розыск журналистов, незаконно проникших в Курскую область

сегодня в 19:49

МВД РФ объявило в розыск иностранных журналистов Deutsche Welle*, RAI и «1+1»

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск иностранных журналистов, которые незаконно проникли в Курскую область. В список вошли журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини и немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Симона Коннолли, сообщает ТАСС .

Также в розыск объявлены журналисты американского канала CNN Ник Уолш и украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.

«Баттистини Стефани. 16 апреля 1977 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе ведомства.

При этом, по какой статье ведется розыск в базе, не уточняется.

Ранее ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении иностранных журналистов, которые незаконно проникли в приграничные районы Курской области и сняли репортаж в Судже. Проводится расследование.

*СМИ внесено в реестр иноагентов на территории РФ.