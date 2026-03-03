«Живите, твари!»: жена из ревности разнесла магазин и авто мужа в Дагестане

Женщина из Дагестана из-за чувства ревности устроила погром в магазине своего мужа и повредила его автомобиль. Последствия своих действий она сняла на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112» .

Причиной такого поступка послужило решение супруга взять вторую жену.

«Что осталось не разбитое. Это вам свадебный подарок! Поздравляю! Попробуй только к сыну подойти, я тебя тоже уничтожу! Живите счастливо, твари!» — сказала женщина, демонстрируя в кадре погром в магазине.

На ролике видно, что в порыве ревности женщина сбросила с полок в магазине практически все бутылки, которые там находились. Большое количество продукции разбилось и растеклось по полу.

Дагестанка также показала разбитую машину мужа. Женщина выбила окна на дверях, а также повредила дворники на лобовом стекле транспортного средства. Супруга владельца магазина и автомобиля призвала других россиянок не быть «терпилами» и при предательстве сбрасывать своих «князей» обратно в грязь, откуда они выбрались с их помощью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.