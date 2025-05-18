Жительницы подмосковной Шатуры пожаловались на домогательства мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о грубых нарушениях общественного порядка мигрантами в подмосковной Шатуре, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ряде TG-каналов опубликовали видеообращение местных жителей, которые пожаловались на группу мигрантов в районе санатория «Озеро Белое». Мужчины плохо говорят на русском языке, нагло нарушают общественный порядок, а также пристают к женщинам и детям с предложением интима.

По факту случившегося СК России по Московской области возбудил уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю подмосковного ведомства Ярославу Яковлеву доложить о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.