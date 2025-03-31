Жительницу Подмосковья обманули на 65 млн руб, пообещав пригнать машины из Китая

Жительница городского округа Электросталь попала в сети мошенников. Она попросила троих мужчин помочь перегнать из Китая 16 автомобилей. Те согласились, взяли деньги и пропали, сообщает «МВД МЕДИА» .

Женщина обратилась к знакомому за помощью. Он согласился и привлек к «делу» двоих товарищей. Они взяли у жительницы Подмосковья 65 млн рублей, а затем просто перестали выходить на связь.

Полицейским вместе с Росгвардией удалось задержать подозреваемых в Ногинске и Электростали. У них изъяли банковские карты, телефоны, ключи от различных машин, в том числе иномарок. Оперативники проверяют законность приобретения автомобилей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Неудавшихся «предпринимателей» заключили под стражу. Правоохранители продолжают проверку.

Ранее основательница балетного фестиваля Dance Open, театральный режиссер Екатерина Галанова обвинила 47-летнего худрука Московского Мюзик-Холла Платона Равинского в краже 180 тыс. евро. Он сам заявляет, что стал жертвой мошенников.