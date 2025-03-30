Худрука Московского мюзик-холла Равинского обвинили в краже 180 тыс евро

Основательница балетного фестиваля Dance Open, театральный режиссер Екатерина Галанова обвинила 47-летнего худрука Московского Мюзик-Холла Платона Равинского в краже 180 тыс. евро. Он сам заявляет, что стал жертвой мошенников, сообщает Baza .

Галанова планировала сделать ремонт в своей квартире во Франции. Равинский предложил режиссеру свою помощь за денежное вознаграждение. Деньги Галанова начала собирать в осенью 2022 года. Тогда худрук продал ее автомобиль за 10 млн рублей, а наличку оставил хранить у себя.

Еще 83 тыс. евро добавила Галанова и попросила перевести всю сумму на счет во Франции. Однако прошел год, но деньги Равинский так и не перевел. При этом сам худрук рассказывает совсем другую историю.

По его словам, женщина планировала окончательно переехать во Францию, для этого ей нужно было забрать с собой наличные средства. Галанова опасалась таможенных сборов, а перевести деньги на иностранный счет не могла, тогда обратилась к знакомому, а тот — к некому Тимуру.

Он обещал решить проблему, но потом заявил, что «механизм для перевода сломался». На протяжении трех месяцев с него пытались «вытрясти» крупную сумму, но ничего не вышло. Галанова решила, что Равинский в сговоре с мошенниками и обратилась в полицию.