Жительницу Красногорска толпой избили мигранты из-за замечания об алкоголе

Мигранты зверски избили ногами жительницу Красногорска, когда та сделала им замечание по поводу незаконной продажи алкоголя в ночном магазине, сообщает 360.ru .

Женщина вышла гулять с собакой около полуночи. Она заметила, как в соседнем магазине осуществлялась незаконная продажа спиртного. Ее организовали приезжие.

Жительница Красногорска сделала мигрантам замечание. Те выбежали из палатки, толпой набросились на женщину и забили ее ногами. Потерпевшая смогла добраться до медпункта, ей диагностировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец, а также травму живота.

Кроме того, мигранты, напавшие на женщину, разбили ее телефон и сорвали с нее все украшения. Потерпевшая обратилась к участковому, но тот, по ее словам, не предпринял никаких мер и повел себя непрофессионально.

Сейчас женщина находится в больнице. Она собирается написать заявление в полицию.

Ранее стало известно, что мигранты угрожают расправой многодетной матери и ее шестерым детям в Шаховской. Иностранцы пытаются устранить таким способом конкуренцию в лице женщины, которая является предпринимателем.