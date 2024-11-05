Мигранты угрожают расправой многодетной матери и ее шестерым детям в Шаховской

В подмосковном поселке Шаховская мигранты угрожают расправой многодетной матери, ее супругу и их шестерым детям, сообщает Информационный центр СК России .

Женщина обратилась с жалобой на противоправные действия мигрантов в отношении ее семьи. По ее словам, работающие на местного предпринимателя иностранцы пытаются устранить конкуренцию и намеренно портят продукцию, которую многодетная мать реализует.

Это продолжается уже долгое время. Последний подобный случай был зафиксирован в октябре этого года.

Кроме того, мигранты угрожают физической расправой женщине, ее супругу и их шестерым детям, трое из которых — опекаемые сироты из Донецкой Народной Республики.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту и доложить о ее результатах.

Ранее стало известно, что в Подмосковье пакистанец приставал к своей 11-летней дочери. Он требовал ребенка трогать его за пах.