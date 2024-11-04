В Подмосковье пакистанец приставал к своей 11-летней дочери

Mash: мигранта из Пакистана задержали за домогательства к дочери в Подмосковье

Мигрант, который уехал из Пакистана в Россию и заключил брак с россиянкой, был арестован в Московской области. Его подозревают в домогательствах к своей дочке, сообщает Mash .

Следователи выяснили, что 40-летний пакистанец требовал 11-летнюю кровную родственницу трогать его за пах. Заявление на мужчину написала супруга. Во время беседы с правоохранителями он дал признательные показания.

Пакистанец переехал в Россию в 2019 году, где начал встречаться с россиянкой, которая в итоге стала его женой. Вместе с собой мужчина взял дочь.

В России девочка заболела туберкулезом. Она пролежала в больнице более полугода, вылечилась, а дома отец начал к ней приставать. Тогда это и увидели близкие. На момент инцидента дочке было всего 11 лет.

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