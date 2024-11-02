Подросток избил, изнасиловал и поджег свою 15-летнюю соседку под Харьковом

В Харьковской области 17-летний юноша зверски истязал свою 15-летнюю соседку, избив ее кирпичом, после чего совершил над ней насилие и поджег. Девушка не выжила, сообщает Life.ru .

Согласно данным Нацполиции, молодой человек заманил девушку к себе в квартиру и начал ее преследовать. Когда она попыталась уйти, тот ударил ее 6 раз кирпичом по голове. Из-за этого жертва потеряла сознание.

На участке рядом с домом злоумышленник изнасиловал ее, а затем попытался задушить. После своих злодеяний он облил ее тело горючим и поджег, а потом уснул.

По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, девушка скончалась в реанимации накануне ночью. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.