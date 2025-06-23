Жительница Урала похитила маленького сына соперницы на любовном фронте

В Каменске-Уральском девушка воевала за внимание сожителя с другой женщиной. Она решила выяснить отношения, похитив маленького сына соперницы, сообщает «Лента.ру» .

По данным следствия, фигурантка жила с мужчиной, которому начала оказывать знаки внимания другая женщина. Приревновав, осужденная пришла к сопернице домой, чтобы выяснить отношения. Но там она нашли лишь маленького ребенка, который и открыл дверь.

Женщина велела мальчику одеваться, а затем похитила его. Она гуляла с ребенком, пока их не поймали полицейские. По словам фигурантки, она не хотела причинять вред ребенку, а лишь планировала поговорить с его матерью.

В итоге суд признал женщину виновной в незаконном проникновении в жилище и похищении несовершеннолетнего. Ее приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Также женщину обязали выплатить сопернице компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. Еще 280 тыс. рублей с нее взыскали в пользу пострадавшего ребенка.

Ранее был задержан житель Дзержинского, задушивший свою девушку и закопавший ее в поле. Он убил возлюбленную из ревности.