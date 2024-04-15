Жительница Орска показала изнутри дом, полностью разрушенный наводнением

Фото - © Двор в Старом городе в Орске после пика паводка./РИА Новости

Жительница Орска показала, как выглядит ее дом после наводнения

Люди начали возвращаться в свои дома после наводнения из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Одна из местных жительниц показала свой разрушенный дом изнутри, сообщает РБК .

Женщина сняла видео, на котором видны разрушенные стены, трещины, испорченная бытовая техника и упавшая мебель. Особенно сильно пострадала столовая.

«Полностью все здесь… здесь вообще страшно, конечно», — с горечью комментирует местная жительница.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, важно решать все проблемы индивидуально. Нельзя игнорировать вопросы жителей и просьбы о помощи после наводнения.

Городские оценочные комиссии должны обойти каждую семью, осмотреть каждый дом на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья. Очень важно усилить информирование граждан о порядке работы комиссий, положенных выплатах и мерах социальной поддержки.

Паводок начал отступать с 8 апреля. По словам мэра Орска Василия Козупицы, пик наводнения уже прошел.