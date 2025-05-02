Жительница Арзамаса нашла банковскую карту и потратила чужие деньги в магазинах
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38-летняя жительница Арзамаса нашла около автомойки чужую банковскую карту, владельца она искать не стала, а отправилась за покупками, сообщает pravda-nn.ru.
С карты женщина успела потратить на покупки 5 тыс. рублей.
Владелица карты обнаружила пропажу после того, как ей начали приходить смс-уведомления о списаниях денег со счета. Она сразу же обратилась в полицию.
Подозреваемую в трате денег быстро установили. Ей теперь может грозить до 6 лет лишения свободы.
Ранее злоумышленники нашли новый способ доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Они представляются сотрудниками поликлиник, и под предлогом записи на диспансеризацию выманивают SMS-коды для входа.