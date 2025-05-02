Жительница Арзамаса нашла банковскую карту и потратила чужие деньги в магазинах

38-летняя жительница Арзамаса нашла около автомойки чужую банковскую карту, владельца она искать не стала, а отправилась за покупками, сообщает pravda-nn.ru .

С карты женщина успела потратить на покупки 5 тыс. рублей.

Владелица карты обнаружила пропажу после того, как ей начали приходить смс-уведомления о списаниях денег со счета. Она сразу же обратилась в полицию.

Подозреваемую в трате денег быстро установили. Ей теперь может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее злоумышленники нашли новый способ доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Они представляются сотрудниками поликлиник, и под предлогом записи на диспансеризацию выманивают SMS-коды для входа.