Новая схема обмана: как аферисты крадут деньги через портал госуслуг

Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, и под предлогом записи на диспансеризацию выманивают SMS-коды для входа. Получив контроль над аккаунтом, преступники разыгрывают многоходовую комбинацию: сначала пугают пользователя «взломом», затем через поддельную службу поддержки выманивают данные банковских карт под видом «защиты средств».

В МВД предупреждают, что мошенники постоянно совершенствуют методы социальной инженерии. Для защиты специалисты рекомендуют никогда не сообщать коды из SMS, установить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли.

Особую опасность представляет требование переслать фото банковских карт — даже частичные данные позволяют злоумышленникам похищать деньги.