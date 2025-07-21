Жители Пушкина сообщают о звуках взрывов

Жители города Пушкино сообщают о звуках, похожих на взрывы. По их словам, прозвучало не менее пяти хлопков, сообщает « Осторожно, Москва ».

По предварительным данным, в городе работает система ПВО. Она сбивает вражеский беспилотник.

Мэр столицы Сергей Собянин вечером 21 июля сообщил, что ПВО сбила беспилотник, который летел на Москву.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Московского региона днем в понедельник были перехвачены пять БПЛА противника, в том числе один, летевший на Москву. Всего с 12:20 до 15:00 дежурными средствами ПВО ликвидированы 19 украинских беспилотников.

Кроме того, ПВО перехватили 23 украинских дрона над Московским регионом в ночь на понедельник. Из них 15 БПЛА летели на столицу.