Жителей Камчатского края предупредили об угрозе цунами из-за землетрясения

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Угроза цунами объявлена в Камчатском крае из-за серии землетрясений, произошедших в акватории Тихого океана. Прогнозируется возможный подход волны высотой до 60 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону .

20 июля в акватории Тихого океана было зафиксировано несколько подземных толчков. Их эпицентр находился недалеко от Петропавловск-Камчатского городского округа. Магнитуда двух землетрясений составила 7 и 7,6 баллов.

Из-за землетрясений угроза цунами наблюдается в Алеутском муниципальном округе, Усть-Камчатском муниципальном округе, а также в Петропавловск-Камчатском городском округе. Высота волн невысокая, но следует соблюдать меры безопасности.

Жителям прибрежных районов напомнили, что приближаться к воде нельзя. Необходимо уйти от берега на 2-3 км, желательно занять точку на возвышенности. Судам порекомендовали уйти в океан за 50-метровую изобату.

При этом эвакуация населения в населенных пунктах Камчатского края не проводится.

Ранее у побережья южных Курил произошли два землетрясения. Их магнитуда — 4,1 и 4,4.