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У побережья южных Курил произошли два землетрясения

Ночью у побережья южных Курил произошли два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что эпицентр первого находился в 57 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второго — в 180 км юго-западнее села Головнино на острове Кунашир.

При этом информация об ощутимости в обоих случаях не поступала, тревога цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7.3 в акватории Тихого океана у берегов Аляски.