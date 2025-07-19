У побережья южных Курил произошли два землетрясения
Ночью у побережья южных Курил произошли два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что эпицентр первого находился в 57 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второго — в 180 км юго-западнее села Головнино на острове Кунашир.
При этом информация об ощутимости в обоих случаях не поступала, тревога цунами не объявлялась.
Ранее сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7.3 в акватории Тихого океана у берегов Аляски.