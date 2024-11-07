Жителей Калифорнии эвакуируют из-за масштабного лесного пожара

сегодня в 12:33

В пригороде Калифорнии загорелись сухие кустарники, что привело к масштабному лесному пожару. Людей эвакуируют из региона, сообщает РЕН ТВ .

Огонь уже подобрался к жилым домам, некоторые из них уничтожены. Сообщается о нескольких пострадавших, они госпитализированы.

Власти приняли решение перекрыть трассы из-за пожара и привлечь к тушению авиацию. При этом сильный ветер мешает спасателям побороть стихию.

Ранее буря в Испании, сопровождающаяся сильными дождями и наводнениями, унесла жизни более 200 человек. Наводнения из-за сильных ливней стали одним из наиболее разрушительных разгулов стихии в испанской истории.