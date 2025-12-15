Житель Воронежа избил экс-девушку, чтобы не выплачивать взятые на нее кредиты

В Воронеже парень набрал кредитов на имя своей девушки, а затем расстался с ней. Сначала он исправно выплачивал долги, но в какой-то момент избил экс-возлюбленную, потому что больше не хотел расставаться со своими деньгами, сообщает «112» .

Максим и Олеся начали встречаться два года назад. Парень хотел заняться бизнесом и убедил девушку взять на ее имя кредиты, а также открыть кредитные карты. Также он занял у нее деньги.

Год назад пара рассталась, а Олеся попросила Максима написать расписку. В течение года молодой человек исправно выплачивал долг. Однако в ночь на 6 декабря он пришел к девушке домой и заявил, что больше не хочет платить.

Когда Олеся не отдала ему расписку, то парень жестоко избил ее. В доме девушки есть видеокамеры, они засняли все происходящее. По словам родных пострадавшей, Максим остановился только тогда, когда понял, что душит экс-возлюбленную. Он принес ей воду, а затем сам нашел расписку, после чего заставил Олесю написать новую, где было указано, что старый документ она ему вернет.

После этого парень ушел из квартиры, но продолжил преследовать девушку. Он приезжает к ней, угрожает. Максим даже приходил к отцу Олеси и жаловался на жизнь. Сама пострадавшая обратилась в полицию и зафиксировала побои. Ей понадобилась помощь психолога.

