Житель Владимирской области нашел неразорвавшийся снаряд в своем автомобиле

После возгорания на артиллерийском складе в Киржачском районе Владимирской области экстренные службы зафиксировали 96 обращений от местных жителей, сообщает Baza .

Люди заявляли, что обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы на приусадебных участках, поврежденные автомобили и подозрительные воронки. А один из местных жителей наткнулся на опасную находку прямо в салоне своей машины.

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания на территории воинской части не изменилось, их четверо.

Пожар продолжался всю ночь, его можно было увидеть за десятки километров, заявили очевидцы. В среду утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что детонация на складах завершается.