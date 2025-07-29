Житель Шотландии ударил приятеля в пах и спас ему жизнь

Шитель Шотландии Оуэн Макни получил удар в пах во время футбольного матча, благодаря которому узнал о раке яичек. Эта случайность помогла ему пасти жизнь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 1989 году. В то время Макни было 26 лет. Однажды он пошел играть с друзьями в футбол. Во время матча приятель из другой команды случайно ударил ему ногой в пах.

Макни потребовалась помощь врачей. Сначала они не заметили ничего аномального, но через неделю на яичке мужчины образовалась огромная шишка. Тогда он вновь прошел обследование, после чего врачи сообщили ему о раке.

Благодаря тому, что болезнь удалось обнаружить так рано, мужчине провели успешную операцию. Он победил смертельную болезнь. С тех пор Макни не перестает благодарить друга, ударившего его в пах. Сейчас мужчине 62 года. У него есть трое детей.

Ранее стало известно, что актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе умер от рака. Ему было 78 лет.