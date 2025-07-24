Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе умер от рака

Режиссер и актер Кирилл Датешидзе, известный по роли в телесериале «Улицы разбитых фонарей», скончался от рака. О смерти 78-летнего артиста рассказали его студенты в социальных сетях 23 июля, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В феврале состояние здоровья режиссера резко ухудшилось из-за рецидива онкологического заболевания.

«Не стало нашего мастера — Датешидзе Кирилла Леонидовича. Не передать словами, какая это потеря. Мы безмерно благодарны вам, Кирилл Леонидович, за все, что вы сделали для нас. Вы навсегда в наших сердцах», — написали его студенты.

Дебют Датешидзе в кино состоялся в 1982 году. Он принимал участие в создании таких кинолент, как «Последнее путешествие Синдбада», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный» и «Империя под ударом».

Кирилл Датешидзе был не только актером, но и режиссером. Кроме того, он занимался преподаванием актерского мастерства в нескольких высших учебных заведениях Санкт-Петербурга.