Житель Подмосковья переоборудовал гаражи под жилье для нелегалов

Полицейские проверили территорию одного из ГСК в Богородском округе. Было выявлено шесть гаражей, переоборудованных для проживания нелегалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В гаражах проживали семь граждан одной из стран Средней Азии.

«В дальнейшем был установлен и задержан собственник гаражей — 58-летний местный житель. Он сдавал помещения мигрантам в аренду с ноября прошлого года, получая по 7 тысяч рублей в месяц с каждого», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что за нарушение режима пребывания в стране в отношении иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. На двоих дополнительно составлены протоколы по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений о месте фактического проживания. Каждого также оштрафовали на 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении собственника гаражей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

